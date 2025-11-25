El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , siendo más frescas durante la tarde y la noche.

A medida que avance el día, la lluvia se mantendrá en niveles bajos, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en las primeras horas. A partir de las 8:00, la probabilidad de precipitación disminuirá, aunque se espera que el cielo continúe cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 10 grados a media mañana, descendiendo gradualmente hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando a un 73% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La niebla también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. A medida que avance el día, el viento se suavizará, lo que podría ofrecer un respiro a los que se aventuren fuera de casa.

En la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el paisaje. Las temperaturas descenderán a 6 grados hacia la noche, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 0% de precipitación previsto entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Alcalá la Real se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras que podrían interrumpir las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.