El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 3 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Durante el día, se espera que el cielo permanezca nuboso, con algunas horas de poco nuboso hacia el mediodía y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% a medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 44% por la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de un día seco. Sin embargo, hay una probabilidad del 20% de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque se espera que esta posibilidad se disipe rápidamente. A lo largo del día, la probabilidad de tormenta se mantendrá en cero, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán estables.

El viento soplará desde el suroeste y el norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 30 km/h, y disminuirán a medida que avance el día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de un ligero descenso en la temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.