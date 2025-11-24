El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 24 de noviembre de 2025, con una mezcla de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso, pero a medida que avanza el día, las nubes altas dominarán el cielo, especialmente durante la mañana y la tarde. La temperatura oscilará entre los 7 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% a la medianoche y alcanzando hasta un 89% en las primeras horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede ayudar a dispersar un poco las nubes, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la cobertura nubosa general.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, la probabilidad de lluvia escasa aumenta, alcanzando un 50% entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se presenten algunas lluvias ligeras al caer la noche, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

Los ciudadanos de El Viso del Alcor deben estar preparados para un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras al caer la noche. Se recomienda llevar ropa adecuada para el tiempo y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.