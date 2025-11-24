El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Utrera se despertará con un ambiente mayormente cubierto, aunque se prevén algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. A partir de la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría persistir hasta la noche.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 7 y 19 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando solo 7 grados a las 3 y 4 de la madrugada. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en la tarde, alrededor de las 3 y 4 de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta durante todo el día, comenzando en un 79% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 87% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 7 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta al 15%, y se eleva a un 80% entre las 7 y las 8 de la noche. Esto sugiere que es posible que los habitantes de Utrera deban estar preparados para la llegada de lluvias en la tarde-noche.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana.

En resumen, Utrera experimentará un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias hacia la tarde-noche. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.