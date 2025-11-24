El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Úbeda, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 11 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 6 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 12 grados en la tarde. Es recomendable abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 71% y el 95% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia a partir de la tarde. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 14:00 horas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 80% en su punto máximo. Por lo tanto, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 30 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde y la noche. Se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 55 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda estar preparado para el frío y las posibles precipitaciones, así como tener cuidado con el viento fuerte que se espera en las horas pico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.