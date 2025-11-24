El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero rápidamente se irá cubriendo con nubes altas y posteriormente con un cielo completamente cubierto. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con un predominio de nubes altas y cubiertas, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente fresco, comenzando con mínimas de 8 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el día progrese, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, hacia la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados .

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 80% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 94% en las horas más frescas. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la noche.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 15% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 50% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque no se espera lluvia durante la mayor parte del día, podría haber un cambio en las condiciones hacia la tarde-noche.

El viento será otro factor a tener en cuenta, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 29 km/h, predominando del suroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

En resumen, Tomares experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y una posibilidad de tormentas hacia la noche. Es recomendable que los residentes se preparen para un tiempo variable y mantengan un abrigo a mano, especialmente en las horas más frescas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.