El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, que dará paso a nubes altas a medida que avance la jornada. A partir de la tarde, la situación se tornará más cubierta, con un cielo mayormente nublado que podría persistir hasta la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 7 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que el día avance, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 15 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que la temperatura aumenta, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 89% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en las primeras horas y un ligero aumento en la probabilidad de tormenta en la tarde, con un 15% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 50% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Sin embargo, la posibilidad de que se materialicen estas tormentas es baja, y se espera que cualquier precipitación sea ligera y breve.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas centrales, lo que podría afectar la sensación térmica.

En resumen, San Juan de Aznalfarache experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque hay una ligera posibilidad de tormentas por la tarde, las condiciones generales se mantendrán estables, permitiendo disfrutar de un día típico de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.