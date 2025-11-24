El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

La jornada del 24 de noviembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en la mayor parte del día. Las nubes altas también harán su aparición, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 19 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas que rondarán los 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución de la humedad relativa, que comenzará en un 76% y podría bajar hasta un 60% en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación de frescor persistirá, especialmente en las primeras horas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 3 y 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 55% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que los habitantes de La Rinconada disfruten de sus actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas agradables en las horas centrales del día y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para abrigarse un poco y disfrutar de un paseo, ya que las condiciones climáticas no presentan riesgos de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.