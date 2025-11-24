El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales, especialmente entre las 12:00 y las 18:00 horas. La temperatura oscilará entre los 6 y los 17 grados , comenzando con un fresco amanecer a 8 grados y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 59% por la mañana y aumentando hasta un 91% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas hasta las últimas horas, cuando se prevé una ligera precipitación de 0.5 mm entre las 23:00 y las 00:00. Sin embargo, la probabilidad de lluvia será baja durante la mayor parte del día, con un aumento notable en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, alcanzando un 35% entre las 19:00 y las 21:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no son inminentes, es prudente estar preparado para posibles chubascos.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la noche, el viento cambiará a dirección oeste y su velocidad disminuirá, lo que podría contribuir a un ambiente más tranquilo.

Los ciudadanos de Puente Genil deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde y la noche, cuando la probabilidad de tormentas aumenta. Aunque no se anticipan lluvias intensas, la combinación de nubes, humedad y viento puede hacer que el tiempo sea variable. Se aconseja a la población que tome precauciones si planea actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor nubosidad y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.