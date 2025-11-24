El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y primeras horas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas que podrían traer consigo algunas precipitaciones ligeras, especialmente en la tarde y noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su máximo alrededor del mediodía. A primera hora, se registrarán temperaturas de 6 grados, que irán subiendo gradualmente hasta llegar a los 11 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 56% por la mañana y alcanzando picos del 98% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas. Es importante tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde, donde se estima un 95% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, es recomendable llevar paraguas o impermeables, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras por la tarde y noche. Se aconseja a la población estar preparada para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones ante el viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.