El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo habitual.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento del sur-suroeste, que soplará con rachas que podrían llegar hasta los 39 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de que se produzcan lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas son moderadas, con registros que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las horas más críticas. Esto se debe a la presencia de un sistema de nubes que traerá consigo lluvias escasas, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento, que soplará de dirección sur-suroeste, tendrá una velocidad promedio de entre 20 y 35 km/h, con rachas que podrían superar los 40 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre, ya que la combinación de viento y lluvia puede dificultar la visibilidad y crear superficies resbaladizas.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 45%, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día de condiciones invernales, llevando ropa adecuada y precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.