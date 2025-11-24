El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas dominarán el panorama. A partir de la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con un cielo completamente cubierto que persistirá hasta la noche.
Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 16 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con mínimas de 5 grados, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 68% a lo largo del día, alcanzando picos del 83% en la mañana. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará. La probabilidad de precipitación es del 40% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y del 70% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con un total acumulado de 0.8 mm, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde o noche.
El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 6 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 27 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada.
La salida del sol está programada para las 08:10, mientras que el ocaso será a las 18:05, lo que significa que los días comienzan a acortarse notablemente. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá, y se espera que el ambiente se mantenga fresco y húmedo.
En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una probabilidad creciente de lluvias por la tarde. Es un buen día para actividades en interiores, y si se sale, es aconsejable estar preparado para la posibilidad de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.
