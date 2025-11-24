El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, y para el mediodía, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, donde se espera que se sitúe alrededor de los 16°C.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo ligeramente a un 64% hacia la tarde. Esta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, aunque no se espera que sean relevantes. La probabilidad de tormenta es también baja, con un 10% en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un ligero descenso hacia la noche. Se aconseja a los ciudadanos disfrutar de las horas de sol matutinas antes de que las nubes cubran el cielo por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.