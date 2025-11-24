El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 10 grados, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia de viento.

La humedad relativa será un factor notable a lo largo del día, comenzando en un 51% por la mañana y aumentando hasta un 84% hacia la noche. Este incremento en la humedad puede contribuir a una sensación de incomodidad, especialmente en combinación con las temperaturas más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 20% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde, esta probabilidad aumenta considerablemente, alcanzando un 85% entre las 19:00 y las 21:00 horas, lo que sugiere que podrían presentarse lluvias moderadas en la zona. Además, existe un 35% de probabilidad de tormentas durante este mismo periodo, lo que podría intensificar la actividad meteorológica en la región.

Por lo tanto, se aconseja a los habitantes de Osuna que estén preparados para un cambio en las condiciones climáticas a medida que avance el día, especialmente en la tarde y la noche, cuando las lluvias y el viento podrían afectar sus actividades al aire libre. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.