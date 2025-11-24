El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 8 grados , aumentando gradualmente hasta alcanzar los 17 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 68% y el 92%, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.
A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de que se presenten nubes altas en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que a partir de las 18:00 horas se produzcan lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 95% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que los habitantes de Morón deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente al caer la tarde.
El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 11 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 41 km/h por la noche. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría indicar la presencia de tormentas aisladas en la región. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea significativa.
Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias puede hacer que el día sea menos favorable para actividades al exterior. Se recomienda llevar paraguas y abrigos ligeros, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la noche, manteniéndose alrededor de los 15 grados hacia las 21:00 horas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.
