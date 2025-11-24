El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando hasta un 96% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la tarde. Los vientos soplarán predominantemente del sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 20 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 33 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea más significativa en la tarde y la noche, con un 80% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00. Las precipitaciones acumuladas podrían ser ligeras, con valores que rondan entre 0.1 y 0.4 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí se prevén chubascos dispersos que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 35% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 40% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo que puedan traer consigo descargas eléctricas.

En resumen, Montilla experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.