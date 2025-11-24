El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo completamente cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 19 grados en la tarde, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el suroeste.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay que estar atentos a la probabilidad de lluvia que aumenta en la tarde, con un 30% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 75% entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comience seco, es posible que se presenten lluvias por la noche.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h, predominando desde el suroeste. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente al caer la noche.

La visibilidad se mantendrá buena durante la mayor parte del día, aunque la llegada de nubes más densas por la tarde podría afectar ligeramente este aspecto. Es recomendable que los habitantes de Moguer se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias al caer la noche. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que se sienta más frío de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.