El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo permanezca cubierto en su mayoría, con algunas posibilidades de lluvia escasa en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, que irán aumentando ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, manteniéndose en torno a los 11 grados. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 38 km/h en las horas más activas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 52% por la mañana y aumentando hasta un 91% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con el viento. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00. Se anticipan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en total.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 30% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, aumentando a un 40% en la franja horaria de la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas inestables.

El viento, que soplará de dirección sur y suroeste, será un factor importante a lo largo del día. Las rachas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades que podrían superar los 35 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento y potencial de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.