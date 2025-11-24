El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A partir de la noche, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 18 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando hasta un 88% en las horas más frescas de la mañana. Esta elevada humedad puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en las primeras horas y se incrementa ligeramente a un 20% en la tarde, aunque las posibilidades de tormenta son también bajas, con un 20% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de tormenta aumenta a un 40%, lo que podría indicar la llegada de un frente más activo.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 40 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento puede ser un factor a tener en cuenta para actividades al aire libre, especialmente en la tarde, cuando se prevé que las rachas sean más intensas.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se esperan lluvias significativas, la posibilidad de tormentas hacia la noche podría alterar el tiempo. Es recomendable que los habitantes se preparen para un día fresco y ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.