El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que ha permitido disfrutar de temperaturas frescas, comenzando con 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 8 grados en las primeras horas de la mañana. La humedad relativa se ha mantenido alta, alcanzando el 80% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, con un cielo que irá cubriéndose progresivamente. La nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia las 04:00 horas, y posteriormente, el cielo se tornará cubierto a partir de las 05:00 horas. A lo largo de la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 7-8 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, superando el 90% en algunos momentos.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 15 grados a las 12:00 horas y llegando a un máximo de 19 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría limitar la sensación de calor. La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, aunque se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas a partir de las 19:00 horas, con un 50% de posibilidad de lluvia en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20-25 km/h, especialmente durante la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados a las 18:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando valores cercanos al 89% hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá cubierto, y la posibilidad de tormentas se mantendrá, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas que irán en aumento durante la tarde, pero con un notable descenso hacia la noche. La probabilidad de tormentas y lluvias se incrementará a medida que avance el día, por lo que se recomienda estar preparado para posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.