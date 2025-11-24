El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, que dará paso a nubes altas a partir de la 1:00 AM y se mantendrá así hasta las 7:00 AM. A partir de las 8:00 AM, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante gran parte del día.

En cuanto a la temperatura, se prevé un inicio fresco, con valores que oscilarán entre los 7 y 9 grados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 15 grados .

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 77% a la medianoche y alcanzando picos de hasta el 95% en la mañana. Esto puede generar una sensación de frío mayor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 70% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantendrán en cero hasta las 11:00 PM. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 10% entre la 1:00 PM y las 7:00 PM, aumentando a un 75% entre las 7:00 PM y la medianoche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se presenten algunas lluvias ligeras al caer la noche.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar un paraguas si planean estar al aire libre más tarde en el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.