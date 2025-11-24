El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, y se espera que el cielo permanezca cubierto en gran parte del tiempo, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , comenzando con un fresco amanecer a 8 grados y alcanzando un máximo de 13 grados por la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 56% y aumentando hasta alcanzar un 98% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los lucentinos vestirse adecuadamente para el tiempo. La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 95% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las horas de mayor actividad, aumentando a 0.3 mm hacia el final del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable tener precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 25% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 35% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones.

Los lucentinos deben estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente en la tarde, cuando la combinación de nubes, viento y humedad podría generar un ambiente inestable. Se recomienda mantenerse informado a través de los canales meteorológicos locales para recibir actualizaciones sobre el tiempo y posibles alertas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.