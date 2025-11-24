El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Lora del Río se despertará con un cielo poco nuboso en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 8 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 06:00 horas. La humedad relativa será alta, rondando el 73% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo se irá cubriendo con nubes altas, y la temperatura comenzará a aumentar gradualmente. A las 09:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 9 grados, y para el mediodía, se prevé que llegue a los 11 grados. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 68%.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . A las 15:00 horas, se espera que la temperatura alcance su máximo diario de 17 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá en torno al 64%. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 50% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.3 mm, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, con un 65% de probabilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. La humedad relativa aumentará, alcanzando el 79% hacia el final de la jornada.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y noche. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se sale, es recomendable estar preparado para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.