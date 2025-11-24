El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado en Linares. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que rondará el 70%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A partir del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 12 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará desde el oeste a una velocidad de entre 6 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fría, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, la posibilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 80% en su punto máximo. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.4 mm, pero se espera que la lluvia sea persistente durante varias horas. Esto coincide con un aumento en la probabilidad de tormentas, que se sitúa en un 45% durante la misma franja horaria.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 20:00 horas. La humedad relativa aumentará, llegando a un 75%, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento.

Es importante que los habitantes de Linares se preparen para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas pueden ser más frías de lo habitual. La puesta de sol se producirá a las 17:57, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, también traerá consigo la posibilidad de un ambiente dinámico con cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.