El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, que se mantendrán hasta la madrugada. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales, especialmente entre las 03:00 y las 08:00, cuando la visibilidad del sol será limitada.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que el día progresa, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 21:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 93% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 75% en las horas más cálidas. Este nivel de humedad puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 35 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 30% entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, las condiciones no parecen propensas a generar precipitaciones.

La visibilidad será buena en general, aunque la presencia de nubes podría afectar la claridad del cielo en ciertos momentos. Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre deben estar preparados para un día fresco y nublado, ideal para paseos tranquilos, pero con la posibilidad de que el viento sople con fuerza en las horas más activas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.