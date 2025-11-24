El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lebrija, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará dominado por nubes altas y poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

A partir de las 06:00, el cielo se tornará más cubierto, con una temperatura que se estabilizará en torno a los 8 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A medida que el día avanza, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 12 grados a media mañana y llegando a un máximo de 19 grados por la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque existe una probabilidad del 10% de que se registren algunas gotas entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja en este periodo, manteniéndose en un 0%. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente, alcanzando un 35% entre las 13:00 y las 19:00, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm de precipitación.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, predominando del oeste en las horas centrales.

La tarde se presentará con temperaturas agradables, alrededor de 19 grados, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento. Hacia el final del día, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 17 grados al caer la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando el 89% hacia las 23:00, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque con un ligero viento que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.