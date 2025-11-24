El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacerse más prominentes, especialmente entre las 01:00 y las 08:00, donde se prevé que la visibilidad se vea afectada por la presencia de nubes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas de 9 grados, que irán aumentando ligeramente hasta alcanzar los 13 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, por la tarde, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 46% y aumentando hasta un 79% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en capas.

La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se estima un 80% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm, pero se recomienda estar preparado para posibles chubascos ligeros. La lluvia será más probable entre las 15:00 y las 21:00, por lo que es prudente llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 22:00 y las 23:00. Esto podría generar una sensación térmica más fría, así que se aconseja tener precaución al salir, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.