El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico, aunque moderado, será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 25% de probabilidad entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no es esperada, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún chubasco aislado.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones ante el viento, especialmente en zonas abiertas.

La salida del sol se producirá a las 08:17, mientras que el ocaso será a las 18:14, lo que proporciona un día de luz relativamente corto. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables durante el día, pero con un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes estar preparados para un día fresco y ventoso, con la posibilidad de algún chubasco aislado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.