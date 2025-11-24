El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más nublado, alcanzando un estado cubierto en la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , comenzando con un fresco de 10 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 19 grados por la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 89% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A las primeras horas, la humedad será notable, pero se espera que se estabilice en torno al 60-70% durante la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más templado.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Huelva durante el día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en las primeras horas y hasta el final de la jornada. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas cercanas a la noche, aunque no se prevé que sean significativas.

El viento soplará desde el oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la tarde, el viento se moderará, pero seguirá siendo perceptible.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un aumento al 10% en la tarde, alcanzando un 45% en la noche. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente tranquilo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la noche.

En resumen, Huelva experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables por la tarde y un viento moderado. La ausencia de precipitaciones significativas y la baja probabilidad de tormentas hacen que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un tiempo cambiante hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.