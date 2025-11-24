El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama. A partir de la tarde, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica y la luminosidad del entorno.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un inicio fresco con valores que rondan los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, estabilizándose en torno a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% a la medianoche y alcanzando picos de hasta el 89% en las horas más frescas de la mañana. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas relativamente bajas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 13:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 75% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar fuera durante la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. La dirección del viento podría contribuir a un ambiente más fresco, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una probabilidad creciente de lluvias hacia la tarde y la noche. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.