El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, pero a medida que avanza la jornada, las nubes altas dominarán el panorama, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir del mediodía, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría generar una sensación de frescura en la atmósfera.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día. Esta variación térmica puede resultar agradable para quienes planeen actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo para las horas más frescas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 90% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable vestirse en capas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando existe una probabilidad del 25% de que se produzcan algunas lluvias ligeras. Hacia la noche, esta probabilidad aumenta considerablemente, alcanzando un 90% entre la 1 y las 3 de la mañana del día siguiente. Se anticipa que la precipitación será escasa, con un total estimado de 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque es posible que llueva, no se esperan acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, Écija experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.