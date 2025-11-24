El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente durante la mañana y la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas que rondarán los 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera brisa, con vientos que soplarán principalmente del oeste, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de temperatura y viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 79% al amanecer y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60% en todo momento. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la presencia de nubes, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la tarde y hasta un 45% en la noche, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, lo que podría dar paso a un ambiente más fresco y húmedo. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. Los vientos continuarán soplando desde el oeste-suroeste, aunque con una ligera disminución en su intensidad.

En resumen, Coria del Río experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y una brisa moderada. Aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.