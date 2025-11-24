El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas dominarán el panorama. A partir de la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con un cielo muy nuboso y cubierto en las horas posteriores.
Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 5 a 7 grados, mientras que durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los cordobeses vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las primeras horas del día.
La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan entre el 65% y el 89%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la noche. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 65% de que se produzcan lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 90% de probabilidad de tormentas entre las 19:00 y la 01:00. Las precipitaciones acumuladas podrían ser escasas, con valores que no superan los 0.7 mm, pero es recomendable estar preparados para posibles chubascos.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. En las horas más activas del día, especialmente durante la tarde, se prevén ráfagas más intensas que podrían alcanzar hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja tener en cuenta la dirección y velocidad del viento al salir.
En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde y noche. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante el tiempo cambiante.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.
