El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas dominarán el panorama. A partir de la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con un cielo muy nuboso y cubierto en las horas posteriores.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 5 a 7 grados, mientras que durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los cordobeses vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan entre el 65% y el 89%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la noche. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 65% de que se produzcan lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 90% de probabilidad de tormentas entre las 19:00 y la 01:00. Las precipitaciones acumuladas podrían ser escasas, con valores que no superan los 0.7 mm, pero es recomendable estar preparados para posibles chubascos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. En las horas más activas del día, especialmente durante la tarde, se prevén ráfagas más intensas que podrían alcanzar hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja tener en cuenta la dirección y velocidad del viento al salir.

En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde y noche. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante el tiempo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.