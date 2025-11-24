El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico será gradual, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados en las primeras horas, y que se elevarán a 15 y 17 grados hacia el mediodía y la tarde. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 15 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 80% y alcanzando picos de hasta el 99% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío mayor, especialmente en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, existe una probabilidad de lluvia del 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y del 45% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se presenten algunas lluvias ligeras hacia la tarde y la noche.

El viento soplará de dirección predominantemente oeste y su velocidad variará a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos suaves de alrededor de 10 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una ligera probabilidad de lluvias hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo fresco y potencialmente húmedo, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.