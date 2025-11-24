El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente gris que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 15 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Cartaya vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación térmica más baja de lo que realmente marcan los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 35 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento podría contribuir a que la sensación de frío se acentúe, por lo que es aconsejable tener en cuenta esta variable al salir.

Respecto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 30% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. A pesar de esto, la probabilidad de que se materialicen es baja, por lo que no se espera que afecte significativamente las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente cubierto, con un viento notable y sin precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de las actividades diarias con precauciones ante el frío y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.