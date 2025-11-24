El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y aumentando hasta un 90% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas hasta las últimas horas, cuando se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, alcanzando un 70%. Por lo tanto, es aconsejable que los habitantes de Carmona lleven consigo un paraguas o impermeable si planean estar al aire libre durante la tarde y la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas o en la conducción, debido a la posibilidad de rachas de viento.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia hacia la noche. Los ciudadanos deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con vientos moderados que podrían hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se recomienda mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.