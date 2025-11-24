El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, en Camas, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cubierto en la mayor parte del día. Las nubes altas también harán su aparición, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la temperatura, se prevé un inicio fresco con valores que oscilarán entre los 7 y 9 grados en las primeras horas. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento, alcanzando máximas de hasta 19 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 91% en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará a lo largo del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde, predominando de dirección suroeste. Las velocidades del viento variarán, comenzando con brisas suaves por la mañana y aumentando a medida que el día avanza. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de mayor viento.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 20% de que se presenten algunas lluvias ligeras en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 45% de posibilidad de tormentas en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que la tarde podría ser un momento de mayor inestabilidad.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 19 grados, alta humedad y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día de abrigo y, posiblemente, un paraguas a mano por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.