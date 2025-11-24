El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, en Cabra, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente templado.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 54% por la mañana y alcanzando hasta un 95% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más frías del día. La combinación de nubes y alta humedad podría dar lugar a algunas precipitaciones ligeras, con un total estimado de 0.2 mm en las horas de la tarde y hasta 0.7 mm hacia la noche. Las probabilidades de lluvia son más significativas entre las 13:00 y las 19:00, con un 95% de probabilidad de que se produzcan chubascos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se estima un 25% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniéndose alrededor de los 12 a 13 grados . La alta humedad y el cielo cubierto podrían dar lugar a un ambiente más frío y húmedo, lo que podría afectar la sensación térmica.

Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda llevar ropa adecuada para el frío y estar preparados para posibles lluvias. La combinación de nubes, viento y humedad puede hacer que el día se sienta más fresco de lo que indican los termómetros. En resumen, el tiempo en Cabra hoy será mayormente nublado, fresco y con posibilidades de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.