El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 8 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, se espera un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 17 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y alcanzando un 89% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes de la localidad se vistan en capas y lleven consigo una chaqueta ligera para el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque existe una probabilidad del 30% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas. Hacia la tarde, la probabilidad de tormentas aumenta a un 45%, lo que podría indicar la posibilidad de chubascos aislados. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total acumulado de 0.1 mm.

El viento soplará del sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una leve posibilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de chubascos ligeros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.