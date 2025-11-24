El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Bormujos se presentará con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados . Las primeras horas del día se sentirán frescas, con mínimas de 7 grados, pero a medida que el sol ascienda, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registren 19 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana. Esto puede generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 76% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución al realizar actividades al aire libre.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Por lo tanto, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo y llevar un paraguas si se planea estar fuera durante esas horas.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables en las horas centrales y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.