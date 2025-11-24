El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde y la noche, donde se espera un cielo cubierto con posibilidades de lluvia escasa.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados, y se espera que durante la tarde se alcancen los 13 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche, cuando las temperaturas tienden a descender nuevamente.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 72% y el 80%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y temperaturas frescas puede resultar incómoda.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se registren lluvias ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm. La probabilidad de precipitación es notablemente alta entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 85% en el periodo de 13:00 a 19:00 y un 100% entre las 19:00 y la 01:00. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir durante esas horas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda tener en cuenta la dirección y la fuerza del viento al planificar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y probabilidad de lluvias ligeras por la tarde y noche. Es un día para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para el frío y la lluvia si se sale a la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.