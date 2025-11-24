El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% por la mañana y aumentando hasta un 93% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 17:57.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que rondan entre 0 y 1 milímetro a lo largo del día. Sin embargo, existe una probabilidad significativa de lluvia en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 75% y el 100% respectivamente. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente al salir.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 40% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque hay un riesgo de tormentas, no es muy elevado. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Baeza experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo invernal y que tomen precauciones ante el viento y la posible lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.