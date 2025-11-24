El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, especialmente a partir de las 07:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 8 grados, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 51% y el 90%, siendo más alta en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente en las horas de la tarde y la noche. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 90%, y se prevé que se registren lluvias escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas de la tarde. Las lluvias se intensificarán en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde la probabilidad de tormenta se establece en un 30%.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 46 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos de Baena que se preparen para un tiempo cambiante, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La combinación de nubes, viento y posibilidad de lluvia puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual, por lo que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura.

En resumen, el 24 de noviembre en Baena será un día mayormente nublado, con temperaturas frescas, alta humedad y una creciente probabilidad de lluvias hacia la tarde. La población debe estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.