El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Ayamonte se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados . En la mañana, se prevén temperaturas alrededor de los 11 grados, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados. Esta variación térmica puede resultar agradable, pero se recomienda a los ciudadanos que lleven una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo ligeramente a un 57% en las horas de la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío se acentúe, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento al 20% en la tarde, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, el día se desarrollará sin interrupciones por lluvias.

En resumen, Ayamonte experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables en las horas centrales, pero con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las actividades al aire libre, pero con precaución ante el viento y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.