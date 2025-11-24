El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán ganando terreno, especialmente en las horas centrales. A partir de la tarde, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

En cuanto a las temperaturas, se espera un inicio fresco con valores que rondarán los 9 grados a primera hora de la mañana. A medida que el día progrese, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, hacia la noche, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 15 grados. Este rango térmico sugiere un día templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% por la mañana y alcanzando hasta un 88% durante la noche. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación hasta la tarde. Sin embargo, se anticipa un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la noche, con un 15% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 85% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se presenten chubascos en la noche.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Arahal experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con un aumento en la probabilidad de lluvias hacia la noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.