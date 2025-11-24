El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la intensidad de la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

A partir de la tarde, la situación meteorológica cambiará, con un incremento en la nubosidad que dará paso a un cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados, lo que sugiere un ligero aumento en la sensación térmica, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 70%. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de la tarde se registren lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las horas más críticas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante la noche. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando rachas de hasta 21 km/h desde el oeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Por lo tanto, es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se prevén actividades al aire libre.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas por la tarde y noche, temperaturas frescas y un aumento en la intensidad del viento. Es un día para estar preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.