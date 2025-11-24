El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que dará paso a un ambiente poco nuboso en la madrugada. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, alcanzando un estado de cubierto en la mayor parte del tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera brisa, con vientos que soplarán principalmente del oeste y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 37 km/h en las horas más activas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y viento puede hacer que la temperatura se sienta más baja.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que se espera un 0% de probabilidad de precipitación durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la probabilidad de tormentas aumenta, alcanzando un 45% entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es recomendable estar preparados para posibles chubascos o tormentas en las horas nocturnas.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes densas en la tarde. Para aquellos que planean salir, se aconseja llevar ropa adecuada para el tiempo fresco y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la noche, cuando las tormentas podrían hacer su aparición.

En resumen, Almonte experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la noche. Es un buen día para disfrutar de actividades diurnas, pero con precaución ante el cambio de tiempo que podría presentarse más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.