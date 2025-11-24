El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría limitar la entrada de luz solar directa.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de un tiempo más fresco al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando niveles de hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un leve aumento en la tarde, donde la probabilidad de lluvia podría llegar hasta un 35% entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, las condiciones no parecen indicar que se produzcan tormentas significativas, aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Este viento puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría hacer que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado, fresco y con alta humedad, con un leve riesgo de lluvia en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan en capas y estén preparados para un tiempo variable a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.