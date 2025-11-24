El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada tranquilo. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, pero se espera que durante la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, el termómetro alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la tarde, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 68% hacia la noche. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. Sin embargo, existe una probabilidad de un 25% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00, y un 30% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que podrían producirse algunas lloviznas ligeras, especialmente al caer la tarde y durante la noche. Es recomendable que los ciudadanos estén preparados por si acaso, aunque las probabilidades de tormenta son nulas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvias, especialmente al caer la tarde. Se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.