El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A partir de la mañana, el cielo se tornará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 11 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este aumento en la humedad puede ser incómodo para algunos, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche. A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, con mínimas de 5 grados en las primeras horas y máximas que no superarán los 11 grados.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se presenten lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación del 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.7 mm en total. Esto significa que, aunque es probable que se produzcan algunas gotas, no se espera que afecten significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán propensas a la lluvia, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y fresco, con precauciones ante el viento fuerte que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.